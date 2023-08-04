Дастин Порье назвал соперника, с которым готов провести следующий бой

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье признался, что не против провести поединок с соотечественником Нейтом Диазом.

«Он же не может даже высоко поднимать ногу? Никаких хай-киков. Так что я готов принять этот бой. Но гоняться за ним я не буду, его даже нет в промоушене. Но получилось бы интересно», —сказал Порье на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.

Порье в последнем бою встречался с соотечественником Джастином Гэтжи. Противостояние закончилось победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.

Нейт Диаз ударил члена команды Пола в подтрибунном помещении: