Дастин Порье назвал соперника, с которым готов провести следующий бой

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье признался, что не против провести поединок с соотечественником Нейтом Диазом.
«Он же не может даже высоко поднимать ногу? Никаких хай-киков. Так что я готов принять этот бой. Но гоняться за ним я не буду, его даже нет в промоушене. Но получилось бы интересно», —сказал Порье на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.
Порье в последнем бою встречался с соотечественником Джастином Гэтжи. Противостояние закончилось победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.
Нейт Диаз ударил члена команды Пола в подтрибунном помещении:
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