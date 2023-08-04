Блогер разобьёт звезду UFC и спасёт бокс. Где смотреть поединок Джейк Пол — Нейт Диаз

Дата и время турнира с главным боем Джейк Пол – Нейт Диаз

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) состоится вечер бокса. В главном событии популярный американский блогер Джейк Пол будет драться с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом. Поединок пройдёт по правилам бокса. Соперникам предстоит провести в ринге 10 раундов по три минуты.

Турнир начнётся в 3:00 мск. Предполагается, что поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом начнётся не раньше 5:00.

Прямая трансляция боя Джейк Пол – Нейт Диаз

Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Пол — Диаз на территории России нет.

Полный кард турнира с главным боем Пол – Диаз

Джейк Пол – Нейт Диаз;

Аманда Серрано – Хизер Харди;

Крис Авила – Джереми Стивенс;

Эштон Сильв – Виллиам Силва;

Шадасия Грин – Оливия Карри;

Алан Санчес – Анхель Бертран;

Кевин Ньюман II – Квилисто Мадера;

Хосе Агуайо – Ноэль Кавазос.

Материалы о турнире

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Прогноз на бой Джейк Пол – Нейт Диаз

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд поделился мнением о предстоящем поединке.

«Непростой вопрос. Джейк Пол побольше, повыше. Да, он последний бой проиграл, но, учитывая его серьёзную поступь, я думаю, с точки зрения физики он выглядит предпочтительнее. Я бы дал шансы 55 на 45 в пользу Пола», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Также своим прогнозом поделился известный российский промоутер Владимир Хрюнов.

«Думаю, Пол должен победить, потому что бизнес, в рамках которого они дерутся, ориентирован на героя, которым является Джейк», – сказал Хрюнов.

Большие надежды на Джейка возлагает и легендарный Майк Тайсон: «Он спасёт бокс, если только продолжит драться. В нём есть это пламя, понимаете, о чём я? Он особенный. В нём есть пламя».