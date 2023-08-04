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Джейк Пол и Нейт Диаз уложились в весовые категории, раздевшись догола

Джейк Пол и Нейт Диаз уложились в весовые категории, раздевшись догола
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Американский видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом, и боец ММА Нейт Диаз прошли процедуру взвешивания в преддверии очного поединка.

Чтобы вписаться в лимит весовой категории, спортсменам пришлось раздеться догола, в итоге вес Джейка Пола составляет 83,9 кг, а его соперника – 83,8 кг.

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) состоится вечер бокса. В главном событии популярный американский блогер Джейк Пол будет драться с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом. Поединок пройдёт по правилам бокса. Соперникам предстоит провести в ринге 10 раундов по три минуты.

Турнир начнётся в 3:00 мск. Предполагается, что поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом начнётся не раньше 5:00. Информации о трансляции поединка Пол — Диаз на территории России нет.

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