Нейт Диаз: к чёрту Хабиба, он просто сбежал как слабак

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз рассказал о своём отношении к бывшему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову.

«К чёрту Хабиба. Это смешно. Он ужасен. Он просто сбежал, как слабак. Это не мой стиль драки, мне это не нравится.

Да, борьба – это круто, когда ты умеешь бороться. Но это не стиль настоящего бойца. Он, Кормье и ещё некоторые ребята не являются настоящими бойцами. Мне не интересны такие поединки. Это не то, что я люблю. Мне нравятся настоящие бойцы, которые действительно сражаются», – рассказал Диаз в подкасте Full Send.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в 2020 году.

Ранее американский боец рассказал, почему три года не дрался после второго поединка с ирландцем Конором Макгрегором.