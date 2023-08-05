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Нейт Диаз: к чёрту Хабиба, он просто сбежал как слабак

Нейт Диаз: к чёрту Хабиба, он просто сбежал как слабак
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Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз рассказал о своём отношении к бывшему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову.

«К чёрту Хабиба. Это смешно. Он ужасен. Он просто сбежал, как слабак. Это не мой стиль драки, мне это не нравится.

Да, борьба – это круто, когда ты умеешь бороться. Но это не стиль настоящего бойца. Он, Кормье и ещё некоторые ребята не являются настоящими бойцами. Мне не интересны такие поединки. Это не то, что я люблю. Мне нравятся настоящие бойцы, которые действительно сражаются», – рассказал Диаз в подкасте Full Send.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в 2020 году.

Ранее американский боец рассказал, почему три года не дрался после второго поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

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