Дрейк поставил $ 250 тыс. на победу Нейта Диаза над Джейком Полом

Известный рэп-исполнитель Дрейк поставил $ 250 тыс. на победу американского бойца Нейта Диаза над видеоблогером Джейком Полом в поединке, который пройдёт по правилам бокса в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США).

«Джейк – зверь, но я никогда не смогу поставить против своего брата Диаза», – написал канадский исполнитель на своей странице в социальной сети и прикрепил скриншот ставки размером в $ 250 тыс…

В случае победы Нейта Диаза выигрыш Дрейка составит $ 1 млн.

Поединок пройдёт по правилам бокса. Соперникам предстоит провести в ринге 10 раундов по три минуты.

Турнир начнётся в 3:00 мск. Предполагается, что поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом начнётся не раньше 5:00. Информации о трансляции поединка Пол — Диаз на территории России нет.