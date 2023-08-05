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О'Мэлли: думаю, Фергюсону следует дать ещё один шанс, вспомните, кому он проигрывал

О'Мэлли: думаю, Фергюсону следует дать ещё один шанс, вспомните, кому он проигрывал
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Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли призвал не списывать со счетов Тони Фергюсона, несмотря на шесть поражений подряд.

«У Тони Фергюсона серия из шести поражений. Однако он говорит, что чувствует расцвет сил. Если вы поклонник Тони это должно чертовски вас обнадеживать. Бобби Грин порхал на ногах, выбрасывал много двоек, он был хорош, он был чертовски быстр. Тони справлялся с ним, пока не нарвался на удушающий.

Я думаю, ему следует дать ещё один шанс. Вспомните, кому он проиграл: Гэтжи, Оливейра, Дариуш, Чендлер, Нейт Диаз, Бобби Грин. Он не проигрывал чёрт знает кому», – рассказал Шон О’Мэлли в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Тони Фергюсон уступил Бобби Грину на турнире UFC 291. Грин одержал победу удушающим приёмом.

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