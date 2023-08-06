Кори Сэндхаген одержал третью победу подряд в UFC

Сегодня, 6 августа, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50. Мероприятие прошло на арене «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (США). Главным боем вечера стал поединок в рамках промежуточного веса (63,5 кг) американцев Кори Сэндхагена и Роба Фонта. Бой завершился победой Сэндхагена единогласным судейским решением. Эта победа стала для Сэндхагена третьей подряд.

В двух предыдущих боях американец одолел Марлона Вера раздельным решением судей, а также победил Сонга Ядонга техническим нокаутом. До этого у Кори было два поражения: он уступил Петру Яну и Ти Джею Диллашоу.

Напомним, Фонт заменил снявшегося из-за травмы плеча Умара Нурмагомедова.

Нынешним чемпионом в рамках легчайшего веса является американский боец Аджамейн Стерлинг, удерживающий титул с 7 марта 2021 года.