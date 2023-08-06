«Давай сделаем это». Диаз согласился на предложение о реванше по правилам ММА
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Именитый боец Нейт Диаз согласился провести реванш с американским блогером Джейком Полом по правилам ММА.
«Давай сделаем это. Будем продвигать этот бой совместно с Real Fight Inc (промоутерская компания, которую основал Диаз — Прим. «Чемпионата»). Я подерусь с кем угодно, мне плевать», — заявил Диаз после боя.
В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились американский блогер Джейк Пол и его соотечественник Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.
После окончания поединка Пол предложил Нейту Диазу провести реванш по правилам ММА.
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