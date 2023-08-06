Джейк Пол предложил Нейту Диазу реванш по правилам ММА

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились американский блогер Джейк Пол и его соотечественник Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

После окончания поединка Пол предложил Нейту Диазу провести реванш по правилам ММА.

Диаз в последнем поединке встречался с Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта. Всего на счету Нейта 24 победы и 13 поражений в ММА. Американцу 38 лет.

Джейк Пол одержал седьмую победу в боксе при одном поражении.