Джейк Пол: Диаз очень крут, но его жёсткость в это виде спорта не работает

Американский блогер Джейк Пол высказал своё мнение о победном поединке против именитого бойца Нейта Диаза.

«Диаз очень крут, но его жёсткость в это виде спорта не работает. Я отправил его в нокдаун, выигрывал практически каждый раунд, а он продолжал наступать. Он — воин. Никто ещё не получал столько урона. Это заслуга моей команды и моей физической формы», — заявил Пол после боя.

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились американский блогер Джейк Пол и его соотечественник Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

После окончания поединка Пол предложил Нейту Диазу провести реванш по правилам ММА.