«Мне следовало получше тренироваться». Диаз высказался о бое против Пола

Именитый боец Нейт Диаз прокомментировал собственное поражение в боксёрском поединке с Джейком Полом.
«Пол — большой и выносливый парень. Жаль, что я не добился большего, но какая-то хрень случилась, всё пошло не так, как я хотел. Мне следовало получше тренироваться и делать некоторые вещи лучше, но всё хорошо. Он выиграл этот бой. Джейк — крепкий и крупный, он справляется со своей работой. Рад, что у меня был достойной соперник. Кто-то, кто сделал себе громкое имя и за пределами боёв, и многого добился в самих поединках. Это то, что мне нравится», — заявил Диаз после боя.
Поединок Нейта и Джейка продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.
Джейк предложил Диазу провести реванш по правилам MMA. Нейт принял предложение звезды социальных сетей.
- 6 августа 2023
-
10:10
-
09:53
-
09:38
-
09:29
-
09:24
-
08:50
-
08:41
-
08:27
-
08:12
-
08:12
-
07:42
-
07:25
-
07:17
-
07:04
-
01:57
-
00:50
-
00:32
- 5 августа 2023
-
23:32
-
22:44
-
21:31
-
21:01
-
20:02
-
19:30
-
18:40
-
17:43
-
16:03
-
15:33
-
14:20
-
13:58
-
13:24
-
13:06
-
12:50
-
12:08
-
11:57
-
11:24