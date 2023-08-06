«Мне следовало получше тренироваться». Диаз высказался о бое против Пола

Именитый боец Нейт Диаз прокомментировал собственное поражение в боксёрском поединке с Джейком Полом.

«Пол — большой и выносливый парень. Жаль, что я не добился большего, но какая-то хрень случилась, всё пошло не так, как я хотел. Мне следовало получше тренироваться и делать некоторые вещи лучше, но всё хорошо. Он выиграл этот бой. Джейк — крепкий и крупный, он справляется со своей работой. Рад, что у меня был достойной соперник. Кто-то, кто сделал себе громкое имя и за пределами боёв, и многого добился в самих поединках. Это то, что мне нравится», — заявил Диаз после боя.

Поединок Нейта и Джейка продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Джейк предложил Диазу провести реванш по правилам MMA. Нейт принял предложение звезды социальных сетей.