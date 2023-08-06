Макгрегор — о поражении Диаза: к чёрту это всё, милая, как дела?

Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор в ироничном стиле отреагировал на поражение именитого бойца Нейта Диаза в поединке с американским блогером Джейком Полом.

«К чёрту это всё, милая, как дела?», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Конор и Нейт провели два поединка между собой в UFC в 2016 году. Первый закончился поражением ирландца от удушающего приёма. Во втором бою Конор смог одержать победу раздельным решением судей.

В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.