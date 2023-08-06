Диаз в шутку заявил, что выиграл бой против Пола благодаря гильотине в девятом раунде

Именитый боец Нейт Диаз шутливо заявил, что на самом деле именно он выиграл бой против звёздного американского блогера Джейка Пола.

«В первом раунде у меня был один тейкдаун после прохода в одну ногу, а в девятом раунде удушающий приём. Так что я выиграл этот бой», — сказал Диаз после боя.

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились американский блогер Джейк Пол и его соотечественник Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

После окончания поединка Пол предложил Нейту Диазу провести реванш по правилам ММА. Диаз принял предложение Джейка.