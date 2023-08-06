Василевский: победа Пола над Диазом? Джейк уже давно никакой не блогер
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Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский прокомментировал боксёрский поединок между экс-бойцом UFC Нейтом Диазом и видеоблогером Джейком Полом, который состоялся сегодня, 6 августа, в Далласе (США).
Напомним, Пол победил единогласным судейским решением по итогам десяти раундов.
«Я и думал, что Джейк Пол выиграет. Он позиционируется как блогер, но на самом деле он же давно никакой не блогер. Видно, что тренируется и тренируется серьёзно. И форма физическая хорошая, раз десять раундов выдержал. Пол ведь Вудли нокаутировал? Это уже говорит о его не блогерском уровне», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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