Василевский: победа Пола над Диазом? Джейк уже давно никакой не блогер

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский прокомментировал боксёрский поединок между экс-бойцом UFC Нейтом Диазом и видеоблогером Джейком Полом, который состоялся сегодня, 6 августа, в Далласе (США).

Напомним, Пол победил единогласным судейским решением по итогам десяти раундов.

«Я и думал, что Джейк Пол выиграет. Он позиционируется как блогер, но на самом деле он же давно никакой не блогер. Видно, что тренируется и тренируется серьёзно. И форма физическая хорошая, раз десять раундов выдержал. Пол ведь Вудли нокаутировал? Это уже говорит о его не блогерском уровне», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.