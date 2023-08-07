Макгрегор — Диазу: ты мог бы стать чемпионом UFC в полусреднем весе, но всё просрал
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Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор высказался по поводу поражения Нейта Диаза в боксёрском поединке с американским блогером Джейком Полом.
«Я всё видел – все передвижения, уходы, финты, всё это читалось, и это больше не работает. Ты ничего не сделал. Ты мог бы стать чемпионом UFC в полусреднем весе, но всё просрал», — написал Макгрегор в социальных сетях.
В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.
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