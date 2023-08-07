«Он ничем меня не удивил». Диаз высказался о поражении Полу

Американский боец Нейт Диаз прокомментировал своё поражение в боксёрском поединке с соотечественником Джейком Полом.

«Я пропустил пару ударов, которые не видел, это меня разозлило, но в целом он ничем меня не удивил. Я вышел на бой с большим, сильным, мотивированным парнем, который пытается завоевать мир, так что для меня в этом бою не было никаких сюрпризов – он делал то, что я от него ждал. Он бил сильно и быстро, но не делал ничего такого, чего я раньше не видел. Я неплохо попадал, пробивал комбинации, и думаю, мог бы выступить лучше, но имеем то, что имеем», — приводит слова Диаза MMAJunkie.

Поединок Нейта и Джейка продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Джейк предложил Диазу провести реванш по правилам MMA. Нейт принял предложение звезды социальных сетей.