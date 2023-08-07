UFC в ближайшее время может объявить о поединке Царукяна с Дариушем

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян и американец Бенеил Дариуш близки к окончательному согласованию поединка UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби. Об этом сообщает Sportskeeda, ссылаясь на источники, близкие к UFC.
Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с представителем Бразилии Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. В UFC Арман выступает с 2019 года. В общей сложности на его счету 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он добыл 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения.
Всего в активе Дариуша 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.
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