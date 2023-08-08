Джейк Пол: я хочу больше боёв с профессиональными боксёрами, хочу подраться с Канело

Американский блогер Джейк Пол рассказал о желаемых поединках.

«Мне плевать на Конора Макгрегора. Ему нужно отправиться на реабилитацию. Я хочу подраться с Нейтом в ММА. Я хочу больше боёв с профессиональными боксёрами, хочу подраться с Канело», — приводит слова Пола Bad Left Hook.

В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей. После боя Пол предложил Диазу провести реванш уже по правилам MMA.

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра