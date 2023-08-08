Джейк Пол: я хочу больше боёв с профессиональными боксёрами, хочу подраться с Канело
Поделиться
Американский блогер Джейк Пол рассказал о желаемых поединках.
«Мне плевать на Конора Макгрегора. Ему нужно отправиться на реабилитацию. Я хочу подраться с Нейтом в ММА. Я хочу больше боёв с профессиональными боксёрами, хочу подраться с Канело», — приводит слова Пола Bad Left Hook.
В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей. После боя Пол предложил Диазу провести реванш уже по правилам MMA.
Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра
Комментарии
- 8 августа 2023
-
08:30
-
01:11
-
00:46
-
00:00
- 7 августа 2023
-
23:30
-
23:04
-
23:02
-
22:01
-
21:45
-
20:33
-
19:49
-
19:36
-
18:46
-
18:31
-
18:23
-
17:40
-
17:25
-
16:28
-
16:26
-
15:28
-
15:25
-
15:24
-
14:45
-
14:43
-
13:28
-
13:04
-
12:35
-
12:26
-
12:11
-
12:01
-
11:50
-
11:28
-
10:39
-
10:26
-
10:04
Партнерский контент