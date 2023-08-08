Нейт Диаз получит за бой с Джейком Полом больше, чем за всю карьеру в UFC

Бывший боец UFC Нейт Диаз может заработать за бой с блогером Джейком Полом больше, чем за все бои в промоушене UFC. Боксёрский поединок прошёл в ночь с 5 на 6 августа мск и закончился победой Пола единогласным решением.

Зак Розенфельд, представитель промоушена Real Fight Inc., основателем которого является Нейт Диаз, поделился деталями контракта бывшей звезды смешанных единоборств на бой против боксёра и блогера Пола. Сделка, по его словам, «очень похожа на контракты топовых боксёров». Весь доход от прошедшего боя, как и расходы, поделят между собой промоушен Диаза и промоушен Пола (Most Valuable Promotions). В него входит доход от спонсоров, рекламы, проданных билетов и трансляций. По оценкам журналиста Джона Нэша, в сумме Диаз получит от $ 15 млн до $ 20 млн, что превысит его гонорары за все бои в промоушене UFC.

После окончания боя Нейт Диаз принял предложение Пола провести реванш по правилам ММА. За этот бой блогер предложил Диазу $ 10 млн.