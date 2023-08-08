«Этот бой был дерьмом». Стерлинг отреагировал на победу Сэндхагена

Действующий американский чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг разместил у себя в социальных сетях новый пост, в котором раскритиковал поединок Кори Сэндхагена и Роба Фонта.
«Теперь пусть никто не смеет говорить мне или Мерабу, что мы скучные и ничего не делаем после того, как проводим тейкдауны. При всём уважении этот бой был дерьмом», — написал Стерлинг в социальных сетях.
Напомним, в ночь с 19 на 20 августа Алджамейн проведёт поединок с соотечественником Шоном О’Мэлли. Бой пройдёт на турнире UFC 292.
Напомним, в последнем бою Стерлинг встречался с соотечественником Генри Сехудо. Поединок проходил в ночь на 7 мая мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Противостояние продлилось все пять раундов и закончилось победой Алджамейна раздельным решением судей.
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