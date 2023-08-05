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UFC Nashville: Кори Сэндхаген — Роб Фонт, когда турнир, где смотреть онлайн-трансляцию, кто фаворит

UFC Nashville: Сэндхаген и Фонт разберутся без брата Хабиба. LIVE
Сергей Сорокин
Кори Сэндхаген — Роб Фонт
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Умар мог выступить в претендентском поединке, но получил обидную травму.

В ночь с 5 на 6 августа на «Бриджстоун-арене» состоится турнир UFC Nashville. В соглавном событии вечера будут биться представительницы женского минимального веса – Джессика Андраде и Татьяна Суарес. Представительница США попытается остаться непобеждённой. А в главном бою сойдутся Кори Сэндхаген и Роб Фонт. Изначально соперником Песочного человека должен был стать россиянин Умар Нурмагомедов. Но брат Хабиба получил травму и был вынужден сняться с поединка.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Почему брат Хабиба был вынужден сняться?
«Выйти на бой было бы самой большой глупостью». Умар не рискнул здоровьем ради пояса
«Выйти на бой было бы самой большой глупостью». Умар не рискнул здоровьем ради пояса
UFC Nashville где смотреть UFC Nashville когда начало Полный кард турнира UFC Nashville
Live Сергей Сорокин

О’Мэлли: я поливаю Сэндхагена грязью за согласие на бой с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли высказался о Кори Сэндхагене и в очередной раз раскритиковал его за согласие на бой с Умаром Нурмагомедовым.

«Сэндхаген — хороший парень, я ничего не имею против него. В общении он кажется приятным человеком, но я поливаю его грязью за то, как он ведёт свою карьеру с точки зрения бизнеса. Он согласился на бой с Умаром Нурмагомедовым, потом на бой с Фонтом. Это говорит о том, насколько он немеркантилен. Я уверен, что это идёт ему во вред, потому что Сэндхаген теряет много денег, просто соглашаясь на любой бой. Надо помнить, что бойцовская карьера не вечна», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.

10:32 Сергей Сорокин

Роб Фонт рассказал о желании провести бой с россиянином

Американский боец смешанных единоборств Роб Фонт заявил, что хочет провести бой с россиянином Петром Яном.

«Бой с Петром Яном был бы грандиозным, даже несмотря на то что он потерпел пару поражений. Независимо от того, что произойдёт, я собираюсь быть готовым и набраться терпения», — приводит слова Фонта BJ Penn.

10:04 Сергей Сорокин

Сэндхаген оказался тяжелее Фонта

Все участники шоу прошли обязательное взвешивание и встретились лицом к лицу. Лишь Деннис Базукиа из США не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами взвешивания UFC Nashville

  • Главный бой вечера, промежуточный вес (до 63,5 кг): Кори Сэндхаген (63,27 кг) vs Роб Фонт (63,04 кг);
  • Женский минимальный вес: Джессика Андраде (52,38 кг) vs Татьяна Суарес (52,38 кг);
  • Полутяжёлый вес: Дастин Джейкоби (92,98 кг) vs Кеннеди Нзечукву (92,98 кг);
  • Полулёгкий вес: Диего Лопес (65,99 кг) vs Гэвин Такер (65,77 кг);
  • Полутяжёлый вес: Таннер Босер (92,75 кг) vs Алекса Камур (92,53 кг);
  • Лёгкий вес: Игнасио Бахамондес (70,76 кг) vs Людовит Клейн (70,76 кг);
  • Легчайший вес: Кайлер Филлипс (61,23 кг) vs Раони Барселос (61,46 кг);
  • Полусредний вес: Джереми Уэллс (77,33 кг) vs Карлстон Харрис (77,11 кг);
  • Полулёгкий вес: Билли Куарантилло (65,77 кг) vs Дэймон Джексон (65,99 кг);
  • Наилегчайший вес: Коди Дёрден (56,92 кг) vs Джейк Хэдли (57,15 кг);
  • Полулёгкий вес: Шон Вудсон (66,22 кг) vs Деннис Базукиа (66,45 кг);
  • Наилегчайший вес: Оде Осборн (56,92 кг) vs Асу Алмабаев (56,92 кг).
10:03 Сергей Сорокин

UFC Nashville где смотреть

Турнир UFC Nashville в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

10:03 Сергей Сорокин

Сэндхаген: в будущем мы подерёмся с Умаром Нурмагомедовым

Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Кори Сэндхаген высказался по поводу поединка с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Думаю, что мы с Умаром будем драться друг с другом в будущем. Буду ли я драться с Умаром, как только он вернётся, только потому, что мы должны были драться на этой неделе? Может быть, но может быть, и нет.

Я думаю, что Умар, безусловно, феноменальный боец. Когда-нибудь я буду драться с ним, и я очень хочу принять этот вызов. К сожалению, когда ты получаешь травму, это очень неприятно, но после этого поединка я рассчитываю на титульный бой. Я не собираюсь опускаться вниз в рейтинге», — приводит слова Сэндхагена MMAJunkie.

10:02 Сергей Сорокин

UFC Nashville когда начало

Турнир UFC Nashville состоится в ночь с 5 на 6 августа. Начало прелимов — в 01:00 мск. Бои основного карда стартуют в 04:00 по московскому времени.

10:02 Сергей Сорокин

Умар Нурмагомедов рассказал, из-за какой травмы он снялся с боя против Сэндхагена

Российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов (16-0) подтвердил информацию о том, что он получил травму, из-за чего он пропустит бой с Кори Сэндхагеном.

«Всякое случается. Травмы — это лишь часть спортивной жизни. Хвала Аллаху в любом положении. Конечно, я расстроен, но ни капельки не жалуюсь. Цели и амбиции те же. Починю своё плечо и вернусь сильнее. Inshallah», — написал Нурмагомедов.

10:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Nashville

Основной кард

  • Кори Сэндхаген – Роб Фонт;
  • Джессика Андраде – Татьяна Суарес;
  • Дастин Джейкоби – Кеннеди Нзечукву;
  • Диего Лопес – Гэвин Такер;
  • Таннер Босер – Алекса Камур;
  • Игнасио Бахамондес – Людовит Клейн.

Прелимы

  • Кайлер Филлипс – Раони Барселос;
  • Джереми Уэллс – Карлстон Харрис;
  • Билли Куарантилло – Дэймон Джексон;
  • Коди Дёрден – Джейк Хэдли;
  • Шон Вудсон – Деннис Базукиа;
  • Оде Осборн – Асу Алмабаев.
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