UFC Nashville: Сэндхаген и Фонт разберутся без брата Хабиба. LIVE

В ночь с 5 на 6 августа на «Бриджстоун-арене» состоится турнир UFC Nashville. В соглавном событии вечера будут биться представительницы женского минимального веса – Джессика Андраде и Татьяна Суарес. Представительница США попытается остаться непобеждённой. А в главном бою сойдутся Кори Сэндхаген и Роб Фонт. Изначально соперником Песочного человека должен был стать россиянин Умар Нурмагомедов. Но брат Хабиба получил травму и был вынужден сняться с поединка.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
О’Мэлли: я поливаю Сэндхагена грязью за согласие на бой с Нурмагомедовым
Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли высказался о Кори Сэндхагене и в очередной раз раскритиковал его за согласие на бой с Умаром Нурмагомедовым.
«Сэндхаген — хороший парень, я ничего не имею против него. В общении он кажется приятным человеком, но я поливаю его грязью за то, как он ведёт свою карьеру с точки зрения бизнеса. Он согласился на бой с Умаром Нурмагомедовым, потом на бой с Фонтом. Это говорит о том, насколько он немеркантилен. Я уверен, что это идёт ему во вред, потому что Сэндхаген теряет много денег, просто соглашаясь на любой бой. Надо помнить, что бойцовская карьера не вечна», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.
Роб Фонт рассказал о желании провести бой с россиянином
Американский боец смешанных единоборств Роб Фонт заявил, что хочет провести бой с россиянином Петром Яном.
«Бой с Петром Яном был бы грандиозным, даже несмотря на то что он потерпел пару поражений. Независимо от того, что произойдёт, я собираюсь быть готовым и набраться терпения», — приводит слова Фонта BJ Penn.
Сэндхаген оказался тяжелее Фонта
Все участники шоу прошли обязательное взвешивание и встретились лицом к лицу. Лишь Деннис Базукиа из США не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами взвешивания UFC Nashville
- Главный бой вечера, промежуточный вес (до 63,5 кг): Кори Сэндхаген (63,27 кг) vs Роб Фонт (63,04 кг);
- Женский минимальный вес: Джессика Андраде (52,38 кг) vs Татьяна Суарес (52,38 кг);
- Полутяжёлый вес: Дастин Джейкоби (92,98 кг) vs Кеннеди Нзечукву (92,98 кг);
- Полулёгкий вес: Диего Лопес (65,99 кг) vs Гэвин Такер (65,77 кг);
- Полутяжёлый вес: Таннер Босер (92,75 кг) vs Алекса Камур (92,53 кг);
- Лёгкий вес: Игнасио Бахамондес (70,76 кг) vs Людовит Клейн (70,76 кг);
- Легчайший вес: Кайлер Филлипс (61,23 кг) vs Раони Барселос (61,46 кг);
- Полусредний вес: Джереми Уэллс (77,33 кг) vs Карлстон Харрис (77,11 кг);
- Полулёгкий вес: Билли Куарантилло (65,77 кг) vs Дэймон Джексон (65,99 кг);
- Наилегчайший вес: Коди Дёрден (56,92 кг) vs Джейк Хэдли (57,15 кг);
- Полулёгкий вес: Шон Вудсон (66,22 кг) vs Деннис Базукиа (66,45 кг);
- Наилегчайший вес: Оде Осборн (56,92 кг) vs Асу Алмабаев (56,92 кг).
UFC Nashville где смотреть
Турнир UFC Nashville в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
Сэндхаген: в будущем мы подерёмся с Умаром Нурмагомедовым
Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Кори Сэндхаген высказался по поводу поединка с россиянином Умаром Нурмагомедовым.
«Думаю, что мы с Умаром будем драться друг с другом в будущем. Буду ли я драться с Умаром, как только он вернётся, только потому, что мы должны были драться на этой неделе? Может быть, но может быть, и нет.
Я думаю, что Умар, безусловно, феноменальный боец. Когда-нибудь я буду драться с ним, и я очень хочу принять этот вызов. К сожалению, когда ты получаешь травму, это очень неприятно, но после этого поединка я рассчитываю на титульный бой. Я не собираюсь опускаться вниз в рейтинге», — приводит слова Сэндхагена MMAJunkie.
UFC Nashville когда начало
Турнир UFC Nashville состоится в ночь с 5 на 6 августа. Начало прелимов — в 01:00 мск. Бои основного карда стартуют в 04:00 по московскому времени.
Умар Нурмагомедов рассказал, из-за какой травмы он снялся с боя против Сэндхагена
Российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов (16-0) подтвердил информацию о том, что он получил травму, из-за чего он пропустит бой с Кори Сэндхагеном.
«Всякое случается. Травмы — это лишь часть спортивной жизни. Хвала Аллаху в любом положении. Конечно, я расстроен, но ни капельки не жалуюсь. Цели и амбиции те же. Починю своё плечо и вернусь сильнее. Inshallah», — написал Нурмагомедов.
Полный кард турнира UFC Nashville
Основной кард
- Кори Сэндхаген – Роб Фонт;
- Джессика Андраде – Татьяна Суарес;
- Дастин Джейкоби – Кеннеди Нзечукву;
- Диего Лопес – Гэвин Такер;
- Таннер Босер – Алекса Камур;
- Игнасио Бахамондес – Людовит Клейн.
Прелимы
- Кайлер Филлипс – Раони Барселос;
- Джереми Уэллс – Карлстон Харрис;
- Билли Куарантилло – Дэймон Джексон;
- Коди Дёрден – Джейк Хэдли;
- Шон Вудсон – Деннис Базукиа;
- Оде Осборн – Асу Алмабаев.
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