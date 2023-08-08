«Он был нокаутирован ударом, который уложил бы и лошадь». Промоутер — о Хелениусе

Владелец промоутерской компании британец Эдди Хирн поделился мнением о боксёре Роберте Хелениусе, которому предстоит провести бой с чемпионом мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Мы видели, как он несколько раз побил Адама Ковнацки. Он проиграл Деонтею Уайлдеру. Он был нокаутирован ударом, который уложил бы и лошадь. Это причина, по которой он был нокаутирован в этом бою.

Он умеет бить. Его рост 207 сантиметров. Он победил на этих выходных. Сразу после боя он направил мне сообщение из раздевалки. Я действительно думаю, что он сложный боец. Думаю, он довольно опасный боец», — сказал Хирн каналу Matchroom Boxing.

Напомним, ранее было объявлено, что Хелениус заменит Диллиана Уайта, провалившего допинг-тест.