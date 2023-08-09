«Он показал себя с лучшей стороны». Уайт высказался о Нейте Диазе в бою с Джейком Полом

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу выступления экс-бойца UFC Нейта Диаза в боксёрском поединке с Джейком Полом.

«Для парня, которому под 40 лет, который сражается с соперником на четыре весовые категории выше его в боксе и на две в ММА и который в своём возрасте проходит всю дистанцию против 20-летнего боксёра, он выглядел хорошо. Я рад за него. Пока что он показал себя с лучшей стороны», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.