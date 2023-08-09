Штырков рассказал, сколько будет стоить его поединок с Дациком по правилам кулачного боя

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков рассказал, сколько будет стоить его поединок с Вячеславом Дациком по правилам кулачного боя.

«Напомню, что с Дациком были какие-то странные правила: три по три в клетке, босиком. Есть конкретные виды спорта – кулачка, ММА, кикбоксинг, бокс – там и нужно развиваться. Мне без разницы, с кем драться, Дацик или не Дацик. Вопрос гонорара.

Если бой с Минеевым состоится и я получу желаемую и оговорённую сумму, то ценник в кулачке автоматически вырастет. Думаю, что стоимость будет от 13 млн рублей за бой», – приводит слова Штыркова Metaratings.

В смешанных единоборствах на счету Штыркова 25 боёв, в которых он добыл 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью. В настоящий момент Ивану 34 года.