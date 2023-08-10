Василевский: хотел бы увидеть бои Фёдора с Кро Копом, дос Сантосом или Хендерсоном

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился мнением, с кем бы хотел увидеть бой Фёдора Емельяненко.

«Мне было бы интересно посмотреть бой Фёдора с Роем Джонсом. Хотя, конечно, думаю, что у Емельяненко шансов было бы мало, к сожалению. Откровенно говоря, если Фёдор будет биться с боксёрами своего возраста и своего уровня, то, конечно, шансов не будет. Потому что бокс — это другой вид спорта, несмотря на то что и в ММА можно бить руками по голове.

Всё же боксёры — это другой уровень в плане ударки, поэтому хотел бы увидеть Фёдора с кем-то из бойцов ММА. С тем же Кро Копом. У них был крутой бой, и можно спустя столько лет снова их увидеть. С Джуниором дос Сантосом хотел бы посмотреть. Тоже Фёдору тяжеловато было бы, но он же не ищет лёгких путей. Я посмотрел бы боксёрский бой Емельяненко с Хендерсоном, потому что он побил Фёдора в своё время, и побил в стойке, кстати. Так что было бы интересно их в боксе увидеть. То есть хочется увидеть с бойцами из ММА, с именем, примерно того же возраста, что и Фёдор", — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Фёдор Емельяненко потерпел три поражения в семи последних боях в промоушене Bellator. Его последним оппонентом был американец Райан Бейдер.