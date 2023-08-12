«Трус». Стивенсон раскритиковал Ломаченко за отказ от поединка с ним

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) раскритиковал звёздного украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) за отказ от поединка с ним.

Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что Стивенсон сразится за вакантный титул в лёгком весе (до 61,2 кг) с бойцом, занимающим наивысшее место в рейтинге организации – в настоящий момент им является Ломаченко.

«Лома – трусливая задница, он сказал, что не подерётся со мной. Скажите остальным засранцам выстроиться в ряд. Я готов к любому.

Безумие, этому чуваку предложили самые большие деньги, которые он мог заработать за всю свою карьеру, и он отказался. Если это не опасение, то я не знаю, что это», – написал Стивенсон в социальных сетях.