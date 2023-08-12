Мейвезер заявил о желании увидеть бой Джервонты Дэвиса и Наои Иноуэ

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший заявил, что хотел бы увидеть поединок звёздного соотечественника Джервонты Дэвиса (29-0, 27 KO) против японца Наои Иноуэ (25-0, 22 KO).

«Я хотел бы увидеть, сможет ли он [Иноуэ] сразиться с Джервонтой в промежуточном весе. Это был бы адский бой», – сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Наое Иноуэ 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии Иноуэ стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг).

25 июля 2023 года японский боксёр досрочно остановил американца Стивена Фултона и покорил четвёртый дивизион – второй легчайший вес (до 55,3 кг).