Александр Усик назвал трёх лучших боксёров мира
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Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и действующий обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал, по его мнению, трёх лучших боксёров мира на данный момент.
«Первый – Теренс Кроуфорд, второй – [Наоя] Иноуэ, третий – [Джервонта] Дэвис», – сказал Усик в интервью изданию Luckypunch.net.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).
30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.
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