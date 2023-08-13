Тренер Уайлдера дал категоричный прогноз на бой американца с Энтони Джошуа

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), высказался об ожидаемом поединке подопечного против звёздного британца Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).

«Он и Деонтей нокаутировали Роберта Хелениуса. И я верю, что Деонтей остановит его в течение трёх или четырёх раундов. Не могу дождаться января.

Энтони не выглядел впечатляюще, как по мне, до нокаута. Но я рад, что он добился своего, потому что сейчас мы можем заняться большим бизнесом», – сказал Скотт в интервью пресс-службе промоушена Matchroom.

Напомним, сегодня, 13 августа, Джошуа досрочно остановил в седьмом раунде финна Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после проигрыша украинцу Александру Усику в августе 2022 года.