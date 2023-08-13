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Конор Макгрегор пришёл на бой Джошуа и Хелениуса со своими ринг-гёрл

Конор Макгрегор пришёл на бой Джошуа и Хелениуса со своими ринг-гёрл
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал гостем шоу от боксёрского промоушена Matchroom, проходящего в Лондоне (Великобритания).

Звёздный ирландец появился в сопровождении собственных ринг-гёрл.

Фото: Matchroom

Фото: Matchroom

Напомним, в главном бою вечера в Лондоне двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) сразится с финном Робертом Хелениусом (32-4, 21 KO).

Роберту Хелениусу 39 лет. В начале августа финский ветеран досрочно остановил в третьем раунде соотечественника Мику Миелонена, закрыв досрочное поражение от американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера в октябре 2022 года.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Джошуа – Хелениус.

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