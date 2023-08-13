«Спина болит — тащу супертяжёлый вес». У Джошуа мания величия после победы над середняком?

В ночь на 13 августа бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа на глазах у своих болельщиков в Лондоне нокаутировал финна Роберта Хелениуса. Сразу после финиша Эй Джей исполнил слегка странный танец и пошёл принимать почести, даже попробовал ирландский стаут из рук Конора Макгрегора.

А затем британец выдал несколько странный спич: «Людям нужно оставить меня в покое. Это моё время на ринге, просто дайте мне дышать. Может быть, здесь есть доктор? Я не хочу говорить слишком много, но моя спина болит из-за того, что я тащу супертяжёлый вес».

Это уже классика от него. Джошуа явно бесит любая критика в его адрес, а после предыдущего боя с Джермейном Франклином её было предостаточно. Там Энтони выступил крайне скучно, а потом ещё зачем-то устроил потасовку после финального гонга. Во многом тут, конечно, виновата депрессия, в которую экс-чемпион угодил после поражений от Александра Усика. Он ведь и карьеру обещал завершить, если проиграет ещё хоть раз. Таким образом, сам же повесил на себя груз, с которым не справляется. Отсюда и всякие обиды на окружающих, которые не признают его величие.

Сейчас Джошуа не без труда прошёл Роберта Хелениуса. Финн, безусловно, хороший боксёр, но его при всём уважении не назвать серьёзной оппозицией. Это должен был быть ещё один шаг в подготовке Эй Джея к бою с Деонтеем Уайлдером. Однако британец побаивался словить встречную атаку и робко шёл вперёд. Дожал он соперника лишь в седьмом раунде, когда Хелениус уже до предела замедлился и стал по поводу и без прижиматься к канатам. К слову, Уайлдер почти год назад не откладывал дело в долгий ящик и срубил Роберта уже в первом раунде.

Однако Джошуа угрозы не чувствует: «Похоже, что Уайлдер будет следующим. Я просто рад, что мы начинаем работать над этим боем. Возможно, в ближайшее время всё решится. Это хорошее противостояние для бокса и для моего наследия. Пройдут годы, вы обернётесь и скажете: «Вау, этот парень дрался со всеми». Вот что важно в наши дни, а не защищать свой 0 или беспокоиться о чём-то другом».

Правда в том, что если Энтони будет показывать такой же бокс, как в своих последних поединках, то его и фанатов будет ждать жестокое разочарование. Уайлдер, как правило, не церемонится с соперниками, не ведёт тактические дуэли и просто охотится за челюстью. А Джошуа прилично пропускал и от Франклина с Хелениусом.

Известный тренер Тедди Атлас, который является давним критиком Эй Джея, тоже не впечатлён: «Ваш парень переоценён. Комментаторы пытались защитить своего бойца. Его земляки говорили, что он просто не торопится, но правда в том, что Джошуа сомневается. Я уже говорил раньше: «Всё, что нужно было делать — показать джеб и пробить справа». Когда боец держит подбородок высоко в воздухе и оттягивается, то надо идти за ним и бить.

Фанаты же сотрут в памяти все прошедшие раунды и будут видеть только «Великого бойца». Как быстро все забывают, что Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде. Энтони должен благодарить бога, что у него есть столь преданные британские фанаты».

Эй Джею нужно твёрдо встать ногами на землю и не обращать внимания на хвалебные оды. В последнее время он считается только с мнением тех, кто его хвалит. Британец должен и сам понимать, что его нынешний уровень оппозиции нельзя сравнивать с Уайлдером и Тайсоном Фьюри, на которых он замахивается в дальнейшем. Если Джошуа не начнёт меняться, то всё плачевно закончится.