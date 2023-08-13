Дэвид Хэй оценил готовность Джошуа к поединку с Уайлдером

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй оценил выступление звёздного соотечественника Энтони Джошуа в поединке с финном Робертом Хелениусом. Бой состоялся сегодня, 13 августа, в Лондоне (Великобритания). Напомним, Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде.

«Я хотел бы снова увидеть Энтони против кого-то сопоставимого по калибру с Робертом Хелениусом. Выйди и покажи, как ты сразился бы с Уайлдером. Потому что вы не можете стоять напротив Уайлдера, бить джеб и держать руки близко к голове, иначе он просверлит вас прямо посередине», – сказал Хэй в эфире Sky Sports.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор оценил победу Джошуа над Хелениусом.