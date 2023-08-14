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Артём Резников: PFL может стать второй лигой мира

Артём Резников: PFL может стать второй лигой мира
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Известный казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников поделился мыслями по поводу возможного вхождения промоушена Bellator в состав PFL. По мнению Резникова, в случае сделки может стать второй лигой мира.

«Жалко… Жалко, что не будет Bellator. Очень хорошая, сильная лига. Но тем не менее мне кажется, будет интересно следить за PFL, просто мало кто смотрел этот промоушн раньше. Я, допустим, никогда не следил за ним. Смотрел за Bellator, UFC, ACA. Это три промоушна, за которыми я следил. И, думаю, многие любители ММА следили именно за этими тремя промоушнами. PFL особо никто не смотрит. Но теперь PFL укрепил свои позиции, может даже стать второй лигой мира. И, скорее всего, так и будет», – приводит слова Резникова Legalbet.kz.

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