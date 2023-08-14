Хирн отреагировал на слова Джошуа, заявившего, что он «тащит супертяжёлый вес»

Эдди Хирн, промоутер бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, прокомментировал его недавние слова. Отвечая на вопрос о поединке с американцем Деонтеем Уайлдером, Джошуа заявил следующее: «Моя спина! Есть здесь доктор? Я повредил спину, потому что тащу на себе весь супертяжёлый дивизион».
«Тайсон Фьюри будет драться с парнем из ММА, который никогда раньше не участвовал в боксёрских поединках. Поэтому он мало что делает для супертяжёлого дивизиона, не так ли?» — сказал Хирн на пресс-конференции.
Напомним, 13 августа Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде. Для британца эта победа стала второй в этом году после поединка с Джермейном Франклином 1 апреля.
Джошуа отрабатывает удары на матрасе:
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