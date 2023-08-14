Экс-чемпион в супертяжёлом весе: Джошуа не нужно торопиться с боем против Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Фрэнк Бруно считает, что Энтони Джошуа не готов к поединку против действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, несмотря на две победы подряд.

«Я бы хотел увидеть этот поединок. Но Энтони не стоит торопиться. Тайсон одержим, он хочет вытянуть его на ринг как можно скорее и заработать как можно больше, но Джошуа не нужно форсировать события. Просто не торопись и готовься», – сказал Бруно в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, 13 августа в Лондоне (Великобритания) Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса.

Фьюри не выступал с декабря, когда досрочно остановил соотечественника Дерека Чисору, проведя третью защиту титула.