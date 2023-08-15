«Мог сделать скручивание пресса 400 раз за один подход». Олейник — о тренировках

Российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись подробностями своего тренировочного процесса, а также рассказал, как он начинал тренировки на старте карьеры. Сейчас Олейнику 46 лет.

«Когда я начинал тренироваться, то просто представлял, что с каждой тренировкой и каждым повторением у меня растёт в мышцах маленький, тончайший, но канатик, и от частоты повторений и их количества этих канатиков будет больше и больше, они станут крепче и крепче. И со временем это подтверждалось, мои результаты росли и росли, я мог сделать скручивание пресса 300–400 раз за один подход или отжаться легко идеальных 100–120 раз (идеально – коснувшись носом, подбородком и грудью пола и отжаться небыстро на выпрямленные руки и вновь). Как пример я предлагал частично сделать то, что я делал в 15–16 лет — подъём гири 8 кг, с плеча — 200–400 раз каждой рукой без перерыва (рекорд — 600 раз каждой).

Всё это привожу в пример не для того, чтобы показать, сколько мог, а для того, чтобы сказать – начинал я со своих максимумов, это отжимания 8–10 раз, приседания 10–15 раз и гиря примерно пять раз каждой рукой. И всё это под любимую тогда музыку «Кар Мэн» и с большим желанием в сердце стать сильным», — написал Олейник.

«Дождь, наверное, был». Олейник выжимает футболку после тренировки: