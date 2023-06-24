Дядя Лёша, зачем? Стареющий Олейник подписался в боксёрское «рабство»

Известный российский боец Алексей Олейник, ранее выступавший в UFC, нашёл себе новое занятие. Удав подписал контракт на пять боксёрских поединков, за которые он гарантированно получит 10 миллионов рублей.

«Это контракт на выступления по боксу на пять боёв. Первый бой у меня на Кубке Казанского Кремля в 20-х числах августа. Сумма контракта — 10 миллионов рублей за пять боёв. Соперник — иностранец. Мне называли имена, но разглашать их до подписания контракта я не буду», — приводит слова Алексея Олейника «Матч ТВ».

Эта новость стала крайне неожиданной для многих любителей единоборств. Во-первых, дядя Лёша, как его зачастую называют в мире ММА, уже действительно «дядя». Ему 46 лет, и, конечно, в таком возрасте нужно уже думать о здоровье, а не о новом контракте.

Во-вторых, здоровье Олейника вполне могло пошатнуться вследствие недавнего поединка в октагоне. Для тех, кто не в курсе: Алексей вышел в последний раз в клетку 27 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соперниках у россиянина был британец Оли Томпсон, и бой завершился в первом раунде. Томпсон буквально срубил Алексея мощным ударом справа, и Олейник оказался в глубочайшем нокауте. После таких поражений даже более молодые бойцы берут длительную паузу, чтобы полностью восстановиться. А Алексей решил, что уже в августе сможет выйти в ринг, где никогда не выступал. И это, повторимся, в 46 лет.

Ну и, в-третьих. Олейник никогда не славился своими ударными навыками. Алексей провёл в октагоне 78 боёв, дебютировав ещё в прошлом веке. За это время он одержал 60 побед, из которых нокаутом – только восемь. Подавляющее большинство побед Удав одержал именно в партере, где Алексей является одним из лучших бойцов в мире. При этом сам Олейник девять раз проигрывал нокаутом, что тоже сказывается на здоровье.

Алексей шесть раз получал бонус от UFC за выступление вечера, в четырёх случаях это были победы удушающими, ещё в одном – болевым приёмом. Партер Олейника действительно был страшным сном для соперников, но вот стойка иногда даже вызывала недоумение. Как-то неуклюже Алексей дрался именно в стойке, а в последнем поединке сказалась ещё и слабая функциональная подготовка. Олейник выглядел тяжело даже на фоне не самого быстрого и скоростного Томпсона, пропускал удары, которые были видны за километр, медленно двигался.

Возраст нельзя обмануть, хотя у Йоэля Ромеро это вроде получается, но тут скорее исключение из правил. Алексей далёк от своей оптимальной формы, и, если бы он подписал контракт на пять боёв по правилам ММА, наверное, к этому можно было бы отнестись с пониманием. Даже в 46 лет Олейник в партере способен заставить сдаться любого соперника.

Но когда Алексей заявляет о предстоящем дебюте в боксе на середине пятого десятка после тяжелейшего нокаута, это не вызывает ничего, кроме озадаченности. Да, карьера бойца скоротечна, и каждый старается заработать столько, сколько он может. Но всему есть предел. Бой Олейника по боксу тяжело представить. Другой тайминг, другие перчатки. В боксёрском поединке нельзя будет спастись в борьбе и провести удушающий, хочется верить, что Алексей об этом знает и осознаёт, в какую авантюру он вписался.