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Василевский: не могу сказать о Тактарове как о какой-то величине в боях

Василевский: не могу сказать о Тактарове как о какой-то величине в боях
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Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о соотечественнике, прославленном ветеране ММА Олеге Тактарове.

«Возвращение Тактарова? Я как-то не видел его боёв крутых, поэтому говорить, что он возвращается… Ну он дрался на турнире UFC, когда они только начали, а так я бы не сказал, что это какое-то грандиозное возвращение. По большому счёту мне об этом говорить нечего, потому что я не могу сказать о Тактарове как о какой-то величине в боях, честно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

18 августа Тактаров проведёт поединок с ещё одним ветераном ММА, Джеффом Монсоном.

Тактаров – суперзвезда! Как Русский медведь покорил Америку:

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