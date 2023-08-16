Василевский: не могу сказать о Тактарове как о какой-то величине в боях

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о соотечественнике, прославленном ветеране ММА Олеге Тактарове.

«Возвращение Тактарова? Я как-то не видел его боёв крутых, поэтому говорить, что он возвращается… Ну он дрался на турнире UFC, когда они только начали, а так я бы не сказал, что это какое-то грандиозное возвращение. По большому счёту мне об этом говорить нечего, потому что я не могу сказать о Тактарове как о какой-то величине в боях, честно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

18 августа Тактаров проведёт поединок с ещё одним ветераном ММА, Джеффом Монсоном.

Тактаров – суперзвезда! Как Русский медведь покорил Америку: