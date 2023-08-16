Боб Арум назвал двух возможных соперников Теофимо Лопеса

Боб Арум, промоутер чемпиона мира в двух весовых категориях, американца Теофимо Лопеса (19-1, 13 KO), высказался о ближайшем выступлении подопечного.
«Я разговаривал с Теофимо. Он должен это понять: мы хотим, чтобы он дрался [ещё раз] в этом году. И логичными соперниками будет либо [Хосе Карлос] Рамирес, либо [Арнольд] Барбоза. Посмотрим, какой вариант будет иметь больше смысла», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Лопес единогласным судейским решением победил бывшего абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), британца Джоша Тэйлора, отобрав у него титул WBO и нанеся ему первое поражение в карьере.
После боя американец заявил о желании завершить карьеру, однако его промоутер заверил, что этого не произойдёт.
- 16 августа 2023
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