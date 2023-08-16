Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боб Арум назвал двух возможных соперников Теофимо Лопеса

Боб Арум назвал двух возможных соперников Теофимо Лопеса
Аудио-версия:
Комментарии

Боб Арум, промоутер чемпиона мира в двух весовых категориях, американца Теофимо Лопеса (19-1, 13 KO), высказался о ближайшем выступлении подопечного.

«Я разговаривал с Теофимо. Он должен это понять: мы хотим, чтобы он дрался [ещё раз] в этом году. И логичными соперниками будет либо [Хосе Карлос] Рамирес, либо [Арнольд] Барбоза. Посмотрим, какой вариант будет иметь больше смысла», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Лопес единогласным судейским решением победил бывшего абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), британца Джоша Тэйлора, отобрав у него титул WBO и нанеся ему первое поражение в карьере.

После боя американец заявил о желании завершить карьеру, однако его промоутер заверил, что этого не произойдёт.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023