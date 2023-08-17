Деметриус Джонсон: Нейт Диаз изменил свою жизнь в бою с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) и действующий чемпион ONE в легчайшем дивизионе (до 61 кг) прокомментировал минувший поединок соотечественников Нейта Диаза и Джейка Пола.

«Нейт Диаз формально заработал $ 20 миллионов за бой с Джейком Полом. Это невероятно. Он заработал больше, чем за всю карьеру в UFC, если цифры не врут.

Когда бойцы получают такие возможности, то хватаются за них. Даже если Нейт Диаз получил $ 8 миллионов, а после вычета налогов у него останется $ 5 миллионов, и он положит эти деньги под десять процентов… $ 500 тысяч в год, не делая ничего. Это деньги, меняющие жизнь. То же касается и Макгрегора в бою с Мейвезером», — сказал Джонсон в подкасте The MMA Hour.