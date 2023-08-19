Монсон: Тактаров — легенда, но я хочу подраться с ним в ММА

Ветеран единоборств Джефф Монсон сделал комплимент Олегу Тактарову после завершения боя по правилам бокса. В ринге было объявлено, что поединок завершился вничью решением большинства судей.

«Я выиграл. Спасибо, Олег. Олег — это легенда. На полу я задушил бы его сто процентов! Я помню, видел его много раз, когда он выступал в UFC, я фанат Олега. Он был чемпионом UFC. Так что благодарю вас. Но я хочу подраться с ним в ММА», — сказал Монсон в ринге после окончания боя.

Статистика Монсона в боксе до поединка с Тактаровым – две победы, одно поражение и одна ничья. В смешанных единоборствах – 60 побед, 26 поражений и одна ничья. Для Тактарова бой стал дебютом в боксе. Изначально бой должен был стать выставочным по правилам ММА.