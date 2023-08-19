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Тактаров: хотел деклассировать Монсона, но ноги опаздывают всё-таки, нужно недельки две

Тактаров: хотел деклассировать Монсона, но ноги опаздывают всё-таки, нужно недельки две
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Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о событиях боксёрского поединка с Джеффом Монсоном, который завершился ничьей.

«Ну вы поняли, я испугался, когда попал ему встречным, я еле успел руку согнуть. Если бы не согнул, то всё, в нокаут повалил бы. Я испугался, не хотел джебами бить, хотел деклассировать. Ноги всё-таки опаздывают, надо ещё недельки две, чтобы я опять скакал как раньше. Но после третьего раунда я перестал уставать. А то, что мы поборолись — не я первый начал. Он мне прошёл в ноги, что оставалось делать. Тоже прошёл, самбистский приём. Он пытался что-то ногами, я ему их подломал. Он понял, что я ему их сломаю в следующем бою», — передаёт слова Тактарова корреспондент «Чемпионата» Максут Жафяров.

Бой 55-летнего Тактарова и 52-летнего Монсона стал соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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