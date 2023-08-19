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Тактаров — после боя с Монсоном: думаю, мы ещё по MMA проверим друг друга

Тактаров — после боя с Монсоном: думаю, мы ещё по MMA проверим друг друга
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Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался после боксёрского поединка с Джеффом Монсоном, который завершился ничьей.

«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Древняя пословица. Джефф, конечно, боец. И несмотря на его возраст. Ему – 52, мне – 36. Он не хотел из ринга вылезать. Я не хотел его нокаутировать, жалко человека. А оказалось, что он не такой уж и старенький. Я думаю, мы ещё по MMA проверим друг друга. Он меня в партер сбил. А мне что, стоять молчать? Я показал, что болевой сделал на ногу. Он заорал, я отпустил. Так что подерёмся по правилам MMA. Я подготовлюсь чуть-чуть», — сказал Тактаров после боя.

Бой 55-летнего Тактарова и 52-летнего Монсона стал соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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