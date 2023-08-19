Тактаров — после боя с Монсоном: думаю, мы ещё по MMA проверим друг друга

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался после боксёрского поединка с Джеффом Монсоном, который завершился ничьей.
«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Древняя пословица. Джефф, конечно, боец. И несмотря на его возраст. Ему – 52, мне – 36. Он не хотел из ринга вылезать. Я не хотел его нокаутировать, жалко человека. А оказалось, что он не такой уж и старенький. Я думаю, мы ещё по MMA проверим друг друга. Он меня в партер сбил. А мне что, стоять молчать? Я показал, что болевой сделал на ногу. Он заорал, я отпустил. Так что подерёмся по правилам MMA. Я подготовлюсь чуть-чуть», — сказал Тактаров после боя.
Бой 55-летнего Тактарова и 52-летнего Монсона стал соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
- 19 августа 2023
-
01:48
-
01:45
-
01:35
-
01:22
-
01:16
-
01:04
-
00:53
-
00:43
-
00:30
-
00:28
-
00:10
- 18 августа 2023
-
23:54
-
23:36
-
23:26
-
23:16
-
23:06
-
23:06
-
22:58
-
22:43
-
21:31
-
21:17
-
20:46
-
19:56
-
19:20
-
18:28
-
18:15
-
17:32
-
16:28
-
16:26
-
16:19
-
16:09
-
15:35
-
15:08
-
14:14
-
13:28