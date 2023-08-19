Тактаров: такую борьбу не ожидал, но это меня завело

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров подвёл итоги боксёрского поединка с Джеффом Монсоном, который завершился ничьей.

«Ожидал ли борьбу? Такую нет, честно. Думаю, будет вязка какая-то, нырять будем под руки, но чтобы вот так… Ну меня это завело. Такой рваный темп, с бокса в борьбу, но дышу, нормально. Началось всё на самом деле в первом раунде. Он начал меня фигачить куда-то туда (показывает на область затылка — прим. «Чемпионата»). Ну и я такой, посмотрим, у кого башка твёрже. Ну и судья разнял нас. И после этого всё пошло. Я понял, что он будет делать свои штучки. Болевой? Ему было больно, я чувствовал. Я его отпустил, чувствую, он орёт уже, — передаёт слова Тактарова корреспондент «Чемпионата» Максут Жафяров.

Бой 55-летнего Тактарова и 52-летнего Монсона стал соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».