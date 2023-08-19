Василевский: посмотрите на Тактарова, он несёт какой-то бред. Это посмешище, дешёвка

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский прокомментировал выступление российского ветерана смешанных единоборств Олега Тактарова в боксёрском бою против Джеффа Монсона.

«Это деньги, хайп. Вы посмотрите на Тактарова. У него в голове плавленый сырок, он несёт какой-то бред. Это посмешище, дешёвка. На мой взгляд, это кроме как оскорблением для единоборств не назовёшь. Это всё большой минус. Какую-то помойку устраивают. Зачем это делать? Очередная помойная яма, вечер по помойке», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Боксёрский поединок двух борцов стал соглавным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и завершился вничью решением большинства судей.