Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Василевский: посмотрите на Тактарова, он несёт какой-то бред. Это посмешище, дешёвка

Василевский: посмотрите на Тактарова, он несёт какой-то бред. Это посмешище, дешёвка
Комментарии

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский прокомментировал выступление российского ветерана смешанных единоборств Олега Тактарова в боксёрском бою против Джеффа Монсона.

«Это деньги, хайп. Вы посмотрите на Тактарова. У него в голове плавленый сырок, он несёт какой-то бред. Это посмешище, дешёвка. На мой взгляд, это кроме как оскорблением для единоборств не назовёшь. Это всё большой минус. Какую-то помойку устраивают. Зачем это делать? Очередная помойная яма, вечер по помойке», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Боксёрский поединок двух борцов стал соглавным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и завершился вничью решением большинства судей.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023