Тренер Спенса: в реванше с Кроуфордом всё будет иначе

Деррик Джеймс, тренер бывшего объединённого чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса, считает, что его подопечный способен победить в реванше с соотечественником Теренсом Кроуфордом.
Напомним, первый поединок состоялся в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.
«Я знаю, что Эррол победит [в реванше]. Другая ситуация, другой вес, всё будет иначе. Я считаю своего бойца лучше.
У Эррола всё хорошо. Это жизнь, случается всякое. Все хотят побеждать всегда, но некоторые дни не являются вашими, и тот день не стал его днём. Эррол совершенно не был собой», – сказал Джеймс в интервью YouTube-каналу InsideFighting.
Ранее в интервью Кроуфорд заявил о готовности сразиться с Саулем Альваресом.
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