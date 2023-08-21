«Безумие». Усман — о победе О’Мэлли над Стерлингом
Поделиться
Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал победу Шона О’Мэлли над Алджамейном Стерлингом и завоевание им титула организации в легчайшем весе.
«Вау, безумие, я это видел», — написал Усман на своей страничке в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 20 августа, О’Мэлли сразился в главном бою турнира UFC 292 с соотечественником Алджамейном Стерлингом и победил техническим нокаутом во втором раунде. Шону О’Мэлли 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в марте 2018-го впервые выступил в UFC. Всего на счету О’Мэлли в MMA 17 побед и одно поражение.
В общей сложности Стерлинг принял участие в 27 поединках в смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев четыре поражения.
Комментарии
- 21 августа 2023
-
07:50
-
00:55
-
00:11
- 20 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:06
-
22:57
-
22:04
-
21:34
-
21:11
-
20:58
-
20:05
-
19:31
-
19:09
-
18:55
-
18:11
-
17:42
-
17:29
-
16:34
-
15:36
-
14:12
-
13:05
-
12:08
-
11:14
-
10:40
-
10:15
-
10:01
-
09:51
-
09:43
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
08:24
-
08:21
-
08:17
Партнерский контент