«Безумие». Усман — о победе О’Мэлли над Стерлингом

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал победу Шона О’Мэлли над Алджамейном Стерлингом и завоевание им титула организации в легчайшем весе.

«Вау, безумие, я это видел», — написал Усман на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 20 августа, О’Мэлли сразился в главном бою турнира UFC 292 с соотечественником Алджамейном Стерлингом и победил техническим нокаутом во втором раунде. Шону О’Мэлли 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в марте 2018-го впервые выступил в UFC. Всего на счету О’Мэлли в MMA 17 побед и одно поражение.

В общей сложности Стерлинг принял участие в 27 поединках в смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев четыре поражения.