«Пожалел о потраченном времени». Кудряшов — о бое Монсона и Тактарова

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов дал комментарий по поводу поединка российского ветерана смешанных единоборств Олега Тактарова с Джеффом Монсоном.

Боксёрский поединок двух бойцов стал соглавным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и решением большинства судей завершился вничью.

«К боксу это не имело никакого отношения. Я точно не возьмусь назвать это популяризацией нашего любимого вида спорта. Остаётся только улыбаться тем, кто делает такие бои и громкие заявления о них. Я пожалел о потраченном времени, но факт в том, что я всё равно это смотрел. Почему? Я знаком с Олегом Николаевичем и знаю Монсона. Мне было интересно, что мужики в возрасте за 50 могут показать. Теперь я понимаю, что ничего», — приводит слова Кудряшова Metaratings.