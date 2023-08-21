Макгрегор: мне не дают драться в декабре, меня лишают средств к существованию

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о том, что ему не дают провести поединок с Майклом Чендлером в декабре этого года.
«Мне не дают драться в декабре. Я чувствую, что меня лишают средств к существованию. Но я не собираюсь обижаться, я буду нападать. Я собирался драться и объявил, что поединок состоится 16 декабря. Но, по-моему, этого не произойдёт.
Я продолжу делать своё дело. Надеюсь, что увидимся в начале следующего года. Но я готов драться и 16 декабря, если вдруг найдутся желающие», — сказал Макгрегор в сообщении, опубликованном в социальных сетях.
В настоящий момент ирландец принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок.
- 21 августа 2023
-
11:54
-
11:47
-
11:39
-
10:45
-
09:54
-
09:50
-
09:46
-
09:37
-
07:50
-
00:55
-
00:11
- 20 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:06
-
22:57
-
22:04
-
21:34
-
21:11
-
20:58
-
20:05
-
19:31
-
19:09
-
18:55
-
18:11
-
17:42
-
17:29
-
16:34
-
15:36
-
14:12
-
13:05
-
12:08
-
11:14
-
10:40
-
10:15
-
10:01