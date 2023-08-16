Финал сезона TUF 31! Щедрые подарки Конора и ведро раков на обед

В 12-й серии 31-го сезона The Ultimate Fighter между собой столкнулись Коди Гибсон и Рико ДиШулло, которые определяли последнего финалиста сезона. Нам напоминают, что после победы в четвертьфинале Гибсон получил травму колена, но принял решение продолжать участие в шоу.

ДиШулло — тот самый парень, который в восьмой серии спас Конора Макгрегора от позорного антирекорда, одержав победу. Рико хвастается тем, что работает с Ноториусом практически персонально и уверен — это станет ключом к победе.

Тем временем к бойцам в дом приехал Майкл Чендлер. Часть ребят готовит на обе команды огромное ведро раков, и все хорошо проводят время. А вечером Конор забирает своих подопечных в шикарный ресторан, где, по сути, происходит прощание. Макгрегор и бойцы благодарят друг друга за проведённое время, а затем ирландец преподносит каждому подарки в виде казино-фишек на $ 1000.

Гибсон признаётся, что травма колена мешает ему полноценно готовиться к бою, но при этом уверен, что справится с соперником и навяжет ему свой ритм даже в таких условиях. Нам подсвечивают отношения между Коди и Брэдом Катоной, который перебежал в команду Макгрегора. Гибсону экс-партнёр очень не нравится, он считает его эгоистом и хочет выйти в финал шоу, где появится шанс встретиться с ним в октагоне. Перепалки между этими двумя бойцами достаточно напряжённые, а Чендлер, приехавший в дом поддержать своего подопечного, за всем этим нервно наблюдает.

Гибсон уверен, что работал усерднее своего соперника и это ему поможет. Обоих бойцов буквально накачивают мотивацией, а Конор называет предстоящий бой «мейн-ивентом».

Поединок начинается осторожно и слегка нервно, соперники стараются нащупать дистанцию, но ДиШулло поскальзывается, и Гибсон мгновенно пользуется этим, забирая спину. В партере Коди по-настоящему доминирует. Сначала ищет возможность выйти на удушающий, а затем начинает разбивать Рико, не позволяя ему выбраться. Весь раунд идёт полное деклассирование от Гибсона, который был крайне близок к финишу. ДиШулло за минуту до гонга смог встать на ноги, но через секунду снова оказался на земле, а спустя ещё мгновения соперник закрыл ручной треугольник у него на шее и вынудил сдаться. Тотальное уничтожение, которое началось просто с того, что боец команды Макгрегора оступился.

Стоит отметить, что когда Дана Уайт спрашивал бойцов, с кем они хотят встретиться в полуфинале, то Гибсон выбирал именно ДиШулло, мотивируя это тем, что тот не знает о его травме, в отличие от бойцов из команды Чендлера. Разумеется, о травме мог рассказать Катона, перешедший по ходу шоу в команду Конора. Тем не менее Коди успешно справился и вышел в финал.

Зато ДиШулло уверен, что доминировал до своей ошибки и спокойно довёл бы дело до победы. Макгрегор охотно в это верит и поддерживает подопечного. А Гибсон рассказывает, как ушёл с работы ради шоу и очень счастлив выйти в финал, благодарит за это тренеров.

В решающих поединках между собой встретятся Остин Хаббард с Куртом Холобо и Коди Гибсон с Брэдом Катоной. В конце серии финалисты проводят первые дуэли взглядов. Бои пройдут в Бостоне на турнире UFC 292, который состоится в ночь на 20 августа.

А закрывается этот сезон шоу стердауном Макгрегора и Чендлера. Дата их поединка по-прежнему не объявлена.